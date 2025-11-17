Джошуа о бое с Джейком Полом: «Я разобью его лицо»
Бой против видеоблогера состоится 19 декабря в Майами
около 5 часов назад
Британский экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) прокомментировал предстоящий поединок против Джейка Пола, который состоится 19 декабря в Майами. Слова приводит Sky Sports.
Джошуа подчеркнул, что возвращается после паузы с амбицией провести зрелищный бой и установить рекорды:
Джейк или кто-либо другой может получить этот бой. Никакой пощады. Я сделал паузу и теперь возвращаюсь с мега-шоу. Моя цель — делать безумные цифры, проводить большие бои и бить все рекорды, оставаясь спокойным и собранным.
Он также уверен в своей победе и предупредил фанатов:
Запомните мои слова: в будущем вы увидите, как много боксеров будут использовать такие возможности. Я так разнесу лицо Джейка Пола, что это взорвет интернет.
