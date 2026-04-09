Фьюри пытался запугать Махмудова, но оказался у него на руках во время дуэли взглядов.
Бой состоится 11 апреля
около 2 часов назад
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 KO) и представитель РФ Арсланбек Махмудов встретились на официальной битве взглядов перед поединком. Во время мероприятия британец пытался психологически давить на оппонента криком, в ответ на что Махмудов поднял Фьюри в воздух.
Бой запланирован на 11 апреля. Это первое выступление британца после объявления о возвращении в спорт в январе 2026 года.
Махмудов рассказал, что ему поможет победить Фьюри.
