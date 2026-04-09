Денис Седашев

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) отреагировал на новости о совместных тренировках Александра Усика (24-0, 15 KO) и Энтони Джошуа (29-4, 26 KO). Британец отметил, что предвидел желание украинца провести третий бой, и высказался относительно нового сотрудничества своих бывших соперников. Слова приводит YouTube-канал Ring Magazine.

По словам Фьюри, он не удивлен таким развитием событий и считает, что каждый боксер имеет право самостоятельно выбирать команду для подготовки.

Люди будут называть меня Нострадамусом, не так ли? Я однозначно это предсказал. Что я могу сказать? Пошёл он на х*й. Вот что я скажу. Что я думаю о его тренировках с Энтони Джошуа? Это невероятно. Если это сработает для них, то желаю им удачи. Все могут работать с теми, с кем хотят. У всех есть право на собственное мнение о том, с кем им тренироваться. Тайсон Ф'юрі

