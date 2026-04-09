Российский нокаутер Арсланбек Махмудов (21-2, 19 KO) поделился эмоциями перед поединком против экс-чемпиона мира в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО).

Цитирует Махмудова Boxing Scene.

«Прежде всего, я очень взволнован. Я просто не могу себе это представить. Десять лет назад я даже не был профессиональным боксером, а теперь, через 10 лет, быть здесь – я очень счастлив, потому что это бой моей мечты. Он очень хороший боксер, с высоким IQ на ринге, но, конечно, нам придется адаптироваться к этим условиям, чтобы выполнить работу правильно, быть лучше и победить его.

Аутсайдер или люди против меня – для меня это нормально. Если ты хочешь быть лучше, нужно чувствовать давление, находиться в неудобной ситуации, чтобы стать сильным и лучше. Размер, это то, что я хочу. Это то, что нам нужно для вызова.

Никакого давления, потому что в прошлый раз я показал свой опыт в Великобритании (в бою против Дэвида Аллена – прим.). Там было меньше людей, но все равно большой зал. Десять тысяч зрителей. Когда я выходил на ринг, слышал шум. Все были против меня, но я сказал себе: «Слушай, против тебя десять тысяч, но со мной Бог. Бог со мной. Что они могут мне сделать? Что? Ничего». И они ничего мне не сделали, потому что Бог был со мной. Я побеждаю. То же самое сейчас. Я иду со своим Богом, я иду за победой, и никто ничего не может мне сделать. Вот почему я чувствую себя очень комфортно в этот момент. Без проблем».