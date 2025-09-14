Бывший абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес (63-3-2, 39 KO) поделился своими эмоциями после поражения в поединке с американцем Теренсом Кроуфордом (42-0, 31 КО).

Цитирует Канело mmafighting.com.

«Я чувствую себя прекрасно. Я уже победитель, потому что нахожусь здесь. Для меня это не поражение. Тот факт, что я здесь, уже делает меня победителем. Я рискнул. Как я говорил Кроуфорду, для меня круто разделить ринг с таким великим бойцом, как он. Если мы сразимся еще раз, это будет здорово. Я рад разделить ринг с великими бойцами. Я уже многого добился в боксе.

Я иду на риск, потому что люблю бокс. Я прекрасно себя чувствую. Кроуфорд — отличный, умелый боец. Я отдаю ему должное».