Голливудская звезда посетила боксерский клуб в Харькове
Ее сын провел тренировку с украинскими защитниками
Анджелина Джоли / Фото - Yahoo
Голливудская актриса Анджелина Джоли посетила боксерский клуб Spadkoyemets в Харькове.
Об этом сообщили на странице клуба в Instagram.
Её сын Нокс вместе с украинскими защитниками провёл тренировку по тайскому боксу.
«Хочемо подякувати за людяність та справжній інтерес до нашого залу, інтерес до історії його виникнення».
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