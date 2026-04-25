«Он готов к возвращению»: Усик сделал громкое заявление о будущем Энтони Джошуа
Украинец считает, что Эй Джей набрал оптимальную форму
37 минут назад
Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик (24-0, 15 KO) поддержал своего бывшего соперника Энтони Джошуа (29-4, 26 KO), который готовится к возвращению на ринг. Украинец отметил, что британец находится в отличной физической форме. Слова приводит The Independent.
Я видел, как тренируется Энтони — этот парень просто машина. Сейчас ему нужна поддержка близких, но он готов вернуться. Нужно немного времени, чтобы Эй Джей набрал оптимальную форму, ведь мы знаем о его проблемах со здоровьем после аварии. Однако он способен сражаться.
