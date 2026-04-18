Денис Седашов

Украинцы Александр Грицив (13-0, 9 КО) и Ярослав Михалушко (13-0, 9 КО) одержали победы в главных поединках турнира во Львове, сохранив свои пояса и статус непобежденных бойцов.

Александр Грицив, который владеет титулом WBC Francophone во втором тяжелом весе, завершил бой против нигерийца Оландреведжи Дуродолы (50-11, 44 КО) уже в первом раунде. Украинец прижал соперника к канатам серией боковых ударов, после чего Дуродола опустился на колено и отказался продолжать поединок.

Ярослав Михалушко защищал титул WBC International в полусреднем весе против соотечественника Зоравора Петросяна (15-4, 7 КО). Бой длился все отведенные 10 раундов. Судьи единогласно отдали победу действующему чемпиону — 96-94, 96-94, 96-94.

