Молодан нокаутом победил Аедо на боксерском вечере во Львове
Украинец защитил пояс WBC Francophone
около 2 часов назад
Украинский боксер полусреднего веса Максим Молодан (12-1, 7 KO) одержал победу над аргентинцем Маурисио Аедо (18-7, 13 КО) на вечере бокса во Львове.
Поединок завершился техническим нокаутом во втором раунде.
Победа позволила представителю Global Ukrainian Promotion защитить титул WBC Francophone.
Кличко, Постол и Беринчик отреагировали на открытие нового боксерского зала UBA в Киеве.
