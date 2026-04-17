Владелец титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом дивизионе Александр Усик (24-0, 15 КО) рассказал, бои с участием каких боксеров просматривает во время тренировочных сборов.

Мы также видели в тренажерном зале некоторые видео о том, как Энтони Джошуа тренируется к бою, где кадры перед ним, и он смотрит разные бои. Какие бои вы смотрите во время тренировок?

«Сейчас я смотрю бои Рико, а иногда мы это делаем с боями Тайсона Фьюри, Энтони. Иногда старые поединки, с Мухаммедом Али, Майком Тайсоном, мексиканскими боксерами и Марко Баррерой.

Иногда да, мы смотрим. Что интересно для меня, я смотрю на то, что делаю. Например, у меня есть тренировка на велотренажере, и я говорю: «Эй, поставьте мой велосипед вот так и дайте мне посмотреть бой Мигеля Анхеля Котто или Антонио Маргарито». Я смотрю и люблю заниматься на велосипеде».

Вы делаете это, потому что это мотивирует вас работать усерднее или вы делаете это, чтобы научиться чему-то конкретному у разных бойцов?

«50 на 50. 50% – это мотивация, 50% – я смотрю, какие движения делает этот парень, удары, защита, что тренер говорит этим парням: «Эй, вы должны сделать шаг назад и бить, но сделать шаг вперед».

Иногда это как учитель, иногда – как мотивация, потому что, вы смотрите и у вас есть энергия, поэтому делаете больше».

