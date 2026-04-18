Владимир Кириченко

Временный чемпион WBC в супертяжелом дивизионе немец Агит Кабайел (27-0, 19 КО) заявил, что готов провести бой против британского нокаутера Мозеса Итаумы (14-0, 12 КО).

Я говорил с Мозесом Итаумой две недели назад, и он сказал, что летом в Германии будет драться с тобой. Хотел бы ты этот бой – Мозес Итаума летом в Германии?

«Для меня это не проблема. Я говорю в этот раз: я буду драться со всеми. Пришлите мне локацию – и я готов, правда.

Но знаете, Мозес Итаума – отличный парень. Он очень хороший. Последний бой также был очень хорошим выступлением для него. Знаете, я никогда не боялся ни одного соперника. Я готов. Я готов к следующему вызову. Дайте мне имя».

Мозес в ночь на 29 марта досрочно победил Джермейна Франклина (24-3, 15 КО).

Кабайел в январе этого года победил Дамиана Кныбу техническим нокаутом в 3-м раунде.

