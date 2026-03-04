Владимир Кириченко

Нидерландский кикбоксер Рико Верхувен для The Ariel Helwani Show поделился мыслями о том, что WBC санкционировала его бой против чемпиона WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО) как добровольную защиту титула украинцем.

А вам с самого начала говорили, что это будет бой за титул WBC? Потому что когда о поединке объявили впервые, в WBC сказали, что создадут специальный пояс, а через два дня передумали и заявили: «Нет, на самом деле на кону будет полноценный титул». Что вам говорили?

«Мне сказали: «Да, мы хотим что-то сделать, но дадим знать позже, что именно это будет – то ли бой за один титул, то ли еще за что-то». Я такой: «Окей, посмотрим». Я был согласен просто выйти против Усика, а потом они приходят и говорят: «Эй, на кону будет пояс WBC, потому что у него запланирована добровольная защита».

У WBC есть свои... ну, я точно не знаю, что именно, но у них есть определенные правила или санкции относительно того, как они оценивают соперников – достаточно ли они серьезны. Так что, думаю, WBC оценили мою репутацию в боевых искусствах как кикбоксера. И да, как я уже говорил, я доминирую в кикбоксинге уже более десяти лет. Поэтому, наверное, моего резюме было достаточно, чтобы они санкционировали это как бой за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе».

Я знаю, что некоторые ярые фанаты бокса говорят: «О, вы знаете, то да сё...». Каков будет ваш ответ тем людям, которые считают, что вы не заслуживаете титульный бой WBC?

«Полностью понимаю. Я их полностью понимаю, потому что это их спорт. Это то, что они любят и что они защищают. Конечно. Но я думаю, что мы сейчас совсем в другом времени, чем пять или десять лет назад. И я считаю, что всё продолжает развиваться. Сейчас всё происходит в гораздо более широком и большем масштабе, чем когда-либо.

Особенно если посмотреть на ситуацию сейчас. Я помню времена до боя Франсиса Нганну против Тайсона Фьюри. Я видел много постов в соцсетях в стиле: «Эй, бокс умер, бокс никому не интересен, бла-бла-бла». Но затем появился Его Высочество и организовал большой бой Нганну против Фьюри, и все взгляды были прикованы к нему. Мне кажется, именно тогда всё в мире бокса снова стало актуальным. Бокс снова стал таким же большим, как сегодня. Думаю, прошло много времени с тех пор, как он был на таком уровне.

И почему так? Потому что, на мой взгляд, Его Высочество идет направо, когда все остальные идут налево. Он мыслит нестандартно, тогда как все хотят оставаться в пределах своей «коробки». Но почему бы не выйти за эти пределы? Мне нравится эта идея».

У вас есть представление, почему пояса IBF или WBA, которыми владеет Усик, не стоят на кону?

«Нет, понятия не имею».

Рико, несмотря на то что не входит в рейтинг WBC и провел лишь один поединок в профибоксе, имеет шанс стать чемпионом мира.

Бой между Усиком и Верхувеном пройдет 23 мая в Гизе, Египет.

