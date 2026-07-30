Украинская федерация гимнастики (УФГ) официально обратилась к European Gymnastics с просьбой распределить сборные Украины и Беларуси в разные квалификационные группы на чемпионате Европы.

По результатам жеребьевки мужская сборная Украины оказалась в одной группе с белорусскими спортсменами, что предполагает их одновременное выступление на одном снаряде.

Об официальном обращении сообщила вице-президентка УФГ Стелла Захарова:

По результатам жеребьёвки чемпионата Европы по спортивной гимнастике мужская сборная Украины попала в одну квалификационную группу со сборной Беларуси. Это означает, что украинские и белорусские спортсмены одновременно будут выступать на одном снаряде и находиться рядом.

Для украинских гимнастов, которые более четырех лет живут и тренируются в условиях полномасштабной войны, такая ситуация является неприемлемой.

Именно поэтому Украинская федерация гимнастики официально обратилась к European Gymnastics с просьбой пересмотреть результаты жеребьёвки и распределить сборные Украины и Беларуси в разные квалификационные группы.

Мы просим не о спортивных преимуществах, а о справедливом решении, которое позволит избежать дополнительной психологической нагрузки для наших спортсменов.

Надеемся, что European Gymnastics примет взвешенное и ответственное решение.

О результатах рассмотрения обращения обязательно проинформирую украинскую общественность.