Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях украинец Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) может провести бой с обладателем титулов WBO и IBF во второй полулегкой весовой категории Эмануэлем Наваррете (40-2-1, 33 КО). Об этом сообщает Майк Коппинджер.

«Мне сказали, что он рассматривает кандидатуру Эмануэля Наваррете, после этого его может заинтересовать Джервонта Дэвис. Это бой, о котором он вел переговоры в 2024-м».

38-летний боксер в последний раз выходил на ринг в мае 2024 года, когда победил Джорджа Камбососа. В июне 2025 года Василий завершил карьеру из-за проблем со спиной.

Ранее стали известны сроки возвращения Ломаченко на ринг.