Владимир Кириченко

Бывший американский боксер легкого и первого полусреднего дивизионов Эдриан Вальдовинос (8‑2‑1, 6 КО) был застрелен бывшим мужем своей девушки. Об этом сообщает ABC7.

Инцидент произошел около 4 часов утра в воскресенье, 3 мая, в городе Ханфорд (штат Калифорния, США).

По данным местной полиции, подозреваемый – 33-летний Винсент Диас – ворвался в дом и застрелил 25-летнего боксера, после чего покончил с собой.

Вальдовинос встречался с бывшей женой Диаса, с которой тот развелся в августе прошлого года.

Полиция получила вызов после того, как свидетели сообщили о ссоре между мужчиной и женщиной. Об этом рассказал лейтенант полиции Ханфорда Джастин Валлин.

«Когда офицеры прибыли на место, двое подошли к двери, представились и увидели мужчину в окне, который достал пистолет и застрелился».

Следователи сообщили, что Диас припарковал машину примерно за 100 метров от дома и ворвался внутрь с крупнокалиберным оружием.

В настоящее время полиция выясняет, как Диас получил оружие, ведь ранее он был осужден и не имел права владеть им.

Отметим, что Вальдовинос свой последний бой провел в мае 2021 года, когда уступил решением судей мексиканцу Эдгару Рамиресу.

