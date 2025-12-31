Владимир Кириченко

IBF обязала боксеров, занимающих первое и третье места в рейтинге – Ослейс Игресиас (14-0, 13 КО) и Сауль Альварес (63-3-2, 39 KO) – провести поединок за вакантный титул чемпиона мира во втором среднем дивизионе. Об этом сообщает Boxing News 24.

Титул стал вакантным после того, как Теренс Кроуфорд объявил о завершении карьеры.

В своем последнем поединке Канело проиграл Кроуфорду решением судей.

Игресиас в последнем бою победил россиянина Владимира Шишкина в претендентском поединке по версии IBF.

Напомним, Альварес впервые за много лет вылетел из Топ-10 P4P.