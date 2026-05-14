Владимир Кириченко

Звездный нидерландский кикбоксер Рико Верховен для DAZN Boxing рассказал о переходе в профессиональный бокс.

Насколько трудным был переход? Теперь нельзя использовать ноги, только руки.

«Я занимаюсь кикбоксингом с шести лет. Но над боксом (в рамках кикбоксинга) я работал с командой Фьюри еще с 2010 или 2011 года. Я спарринговал со всеми: с Кабайелем, с Диллианом Уайтом, с Хьюи Фьюри, с Тайсоном Фьюри... Я со всеми стоял в парах.

Так что я привык держать ноги на земле. Все мне говорили: «Осторожно!». Самое большое изменение в том, что ранее Питер тренировал меня боксировать для кикбоксинга, а теперь я тренируюсь боксировать для бокса».

Ты здесь надолго? Это разовый эксперимент или теперь это твоя новая стихия?

«Для меня кикбоксинг – это уже закрытая глава. Сейчас впереди только это задание. Я не заглядываю далеко за спину Усика. Для меня это самый большой вызов в жизни. А жизнь – это и есть вызовы, поиск дискомфорта.

Когда люди не ожидают твоей победы... О, я это обожаю! Вам не обязательно давать мне шанс на победу. Я сам даю себе этот шанс. А доказать, что вы ошибались – это уже мое дело».

Бой Рико против Александра Усика пройдет 23 мая в Гизе.

