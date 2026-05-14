Владелец титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) поделился планами на будущее. Украинский чемпион намекнул, когда именно собирается повесить перчатки на гвоздь.

В интервью для YouTube-канала DAZN Boxing Усик отметил, что в настоящее время ориентируется на проведение еще трех профессиональных поединков. Первым в этом списке стоит бой против Рико Верховена, запланированный на конец мая.

Да. У меня есть три боя. Сначала – Рико, потом – еще два [поединка] – и финиш. Но подождите, это не 100%. Александр Усик

Бой Усик — Верховен состоится 23 мая в Египте.

