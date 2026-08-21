Иноуэ рассказал, чего ждать его фанатам в 2027 году
Звездный японец будет ждать боя с Родригесом?
Абсолютный чемпион мира во втором легчайшем дивизионе японец Наоя Иноуэ (32-0, 27 КО) рассказал о своих двух возможных путях в карьере в 2027 году.
«С сегодняшнего дня я начал спарринговаться с мексиканским боксером, который приехал как партнер Таками. Я продолжу набирать форму, чтобы быть готовым либо остаться во втором легчайшем весе для боя, о котором ходят слухи, либо соревноваться в полулегком весе.
В любом случае, следующий год станет годом вызовов. Я хочу и дальше демонстрировать, что значит принимать вызовы, до конца своей боксерской карьеры».
Сообщалось, что Иноуэ установил дедлайн до марта 2027 года для организации боя против чемпиона WBA в легчайшем весе Джесси Родригеса (24-0, 17 КО). Если этого не произойдет – он поднимется в полулегкий вес.
В то же время тренер Родригеса Роберт Гарсия сообщил, что не получал предложений по организации боя от Наои.