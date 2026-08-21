Владимир Кириченко

Абсолютный чемпион мира во втором легчайшем дивизионе японец Наоя Иноуэ (32-0, 27 КО) рассказал о своих двух возможных путях в карьере в 2027 году.

«С сегодняшнего дня я начал спарринговаться с мексиканским боксером, который приехал как партнер Таками. Я продолжу набирать форму, чтобы быть готовым либо остаться во втором легчайшем весе для боя, о котором ходят слухи, либо соревноваться в полулегком весе. В любом случае, следующий год станет годом вызовов. Я хочу и дальше демонстрировать, что значит принимать вызовы, до конца своей боксерской карьеры».

今日から拓真のパートナーで来ているメキシカン相手にスパーリングを開始しました。

スーパーバンタム級に留まり噂されている一戦をやるかフェザー級に挑戦かどちらに転んでもいいよう上げて行きます。

どのみち来年は挑戦の年。

ボクシングキャリアが終わる最後まで挑戦し続ける姿を見せたい。 — 井上尚弥 Naoya Inoue (@naoyainoue_410) August 20, 2026

Сообщалось, что Иноуэ установил дедлайн до марта 2027 года для организации боя против чемпиона WBA в легчайшем весе Джесси Родригеса (24-0, 17 КО). Если этого не произойдет – он поднимется в полулегкий вес.

В то же время тренер Родригеса Роберт Гарсия сообщил, что не получал предложений по организации боя от Наои.