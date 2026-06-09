Обладатель титулов WBC, WBA и WBO во втором наилегчайшем весе американец Джессі Родрігес (23-0, 16 КО) для YouTube-канала Ring Magazine поделился мыслями о возможном поединке против абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем дивизионе японца Наоя Иноуэ (33-0, 27 КО).

«Я думаю, что это почти идеальный сюжет для боя с Иноуэ – победить его брата (Такуму – прим.), а затем бой с другим братом.

Но чувствую, что мне просто нужно сосредоточиться на бое с Варгасом. Это тяжелый поединок, который меня ждет впереди, и я знаю, что смогу выполнить свою работу. Я выполняю свою работу, а после этого, после 13 июня, мы сможем поговорить о будущем».