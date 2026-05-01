Иноуэ превзошел Накадани перед боем века в легких дивизионах
Поединок состоится 2 мая в Токио
25 минут назад
Абсолютный чемпион во втором найлегчайшем дивизионе японец Наоя Иноуэ (32-0, 27 КО) и экс-чемпион мира в легчайшем весе Дзюнто Накатани (32-0, 24 КО) прошли процедуру взвешивания.
Звезды бокса успешно уложились в лимит второго легчайшего веса – 122 фунта (55,34 кг).
Поединок состоится 2 мая в Токио на арене Tokyo Dome.
Результаты взвешивания:
Наоя Иноуэ — 121,9 фунта (55,29 кг)
Дзюнто Накатани — 121,5 фунта (55,11 кг)
Оба боксера провели свои последние поединки на вечере бокса в Эр-Рияде 27 декабря. Иноуэ единогласным решением судей победил Давида Пикассо, Накатани – Себастьяна Эрнандеса.
