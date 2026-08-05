Владимир Кириченко

Абсолютный чемпион мира во втором легчайшем дивизионе японец Наоя Иноуэ (32-0, 27 КО) не будет боксировать в 2026 году.

Об этом сообщил журналист Ring Magazine Майк Коппинджер со ссылкой на агента японца Джона Льюиса.

Теперь Наоя будет ждать организации поединка против чемпиона WBA в легчайшем весе американца Джесси Родригеса (24-0, 17 КО), но если этого не произойдет до марта, он поднимется в полулегкий вес.

Напомним, в 2026 году Иноуэ выходил на ринг только один раз – 2 мая, когда победил единогласным решением судей (115:113 и дважды 116:112) Дзунто Накадани (32-1, 24 КО).

В то же время в 2025 году он сражался четыре раза против Давида Пикассо, Рамона Карденаса, Е Чжун Кима и Муроджона Ахмадалиева.

Ранее Родригес заявлял, что готов к проведению боев с братьями Иноуэ.