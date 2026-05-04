Владимир Кириченко

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх планирует организовать в январе 2027 года поединок между японцем Наоей Иноуэ (33-0, 27 КО) и американцем Джесси Родригесом (23-0, 16 КО), который состоится в Японии. Об этом сообщает журналист Ring Magazine Майк Коппинджер.

Цель состоит в том, чтобы выбрать арену с как можно большей вместимостью, при этом конкретное место проведения пока не определено.

Также под этот бой будет разработан специальный пояс The Ring.

Напомним, японец в настоящее время является абсолютным чемпионом во второй легчайшей весовой категории. Вчера, 2 мая, он победил единогласным решением Дзунто Накадани (32-1, 24 КО) – 115:113 и дважды по 116:112.

Родригес, в свою очередь, является чемпионом WBC, WBA и WBO во второй наилегчайшей весовой категории. В последний раз он выходил на ринг в ноябре 2025-го, когда нокаутировал Фернандо Мартинеса (18-1, 9 КО).

Следующий его бой состоится 13 июня против Антонио Варгаса (19-1-1, 11 КО).

