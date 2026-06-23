Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Бад-Хомбурге, несмотря на проблемы с поясницей
Украинка победила Людмилу Самсонову в трех сетах
около 2 часов назадПодписаться в
Украинская теннисистка Элина Свитолина пробилась в 1/4 финала на травяном турнире серии WTA 500 в немецком Бад-Хомбурге.
В матче второго круга украинка в трех сетах победила нейтральную теннисистку людмилу самсонову (42 WTA).
Поединок длился 2 часа и 13 минут. После проигранной первой партии Свитолина взяла медицинский перерыв из-за проблем с поясницей.
WTA 500 Бад-Хомбург. Трава, 1/8 финала
людмила самсонова — Элина Свитолина (Украина) — 6:3, 3:6, 2:6
В четвертьфинале, который состоится в четверг, Свитолина сыграет против Ван Синьюй из Китая.
Олийныкова стала 12-й украинкой, которая дебютировала в топ-50 рейтинга WTA.
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