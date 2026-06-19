Бывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе британец Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО) для Boxing News Online поделился мыслями о своем соотечественнике Мозесе Итауме (14-0, 12 КО).

«Мозес был в моих четырех или пяти лагерях, и он хороший парень. Хорошо бьет, хорошая скорость, хороший боксерский IQ, он слушает – а это очень важно. Он всё воспринимает и быстро учится тоже.

У него есть скорость и атлетизм, он точно настоящий талант. Если бы это было не так, я бы так и сказал. Но не забывайте, что это я поддерживал его последние четыре года.

Впереди долгий путь. Это лишь первая преграда. Сколько он уже в профессионалах? Три года? Я не знаю, выиграл ли он какие-то титулы – британские? Или что-то подобное? Нет? Слушай, я бы сказал, что он точно звезда будущего, но на сегодняшний день он еще ничего не выиграл.

Я помню парня по имени Джаред Андерсон в Америке – тоже перспективный талант, которого остановил Мартин Баколе, потому что его вывели на ринг слишком рано. Такое может случиться с кем угодно. Он всего лишь человек – если хорошо попасть в челюсть, он упадет. Кого угодно можно отправить в нокаут, если попасть как следует. А в 21 год ты еще не имеешь той крепости, как в 31. Так что если поспешить с соперниками – тебя могут раскрыть. Я лично сказал Мозесу: неважно, как быстро промоутеры хотят тебя продвигать – у тебя лишь одна карьера. Не спеши, парень».