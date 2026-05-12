Итаума может провести поединок против двукратного олимпийского чемпиона
Выходить против Дюбуа еще рано?
19 минут назад
Бывший британский боксер Спенсер Оливер для talkSPORT заявил, что его соотечественник проспект супертяжелого дивизиона Мозес Итаума (13-0, 11 КО) еще не готов к бою против чемпиона WBO в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа (23-3, 22 КО).
«Для Мозеса Итауми будет выбран другой путь.
Я слышал, что бой против Баходижа Жалолова вполне возможен, учитывая то, что он собой представляет как боец.
Это бой, который можно выгодно продать, хороший поединок для Мозеса. Так что посмотрим, как оно будет, но выходить на победителя Уордли – Дюбуа Мозесу пока что рано».
Итаума должен провести свой следующий бой 8 августа.
9 мая Жалолов досрочно победил Агрона Смакичи в дебютном бою под эгидой Queensberry.
