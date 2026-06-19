Владимир Кириченко

Британский проспект супертяжелого дивизиона Мозес Итаума (14-0, 12 КО) может провести поединок против хорватского нокаутера Филипа Хрговича (20-1, 15 КО). Об этом сообщает Sky Sports.

Ожидается, что бой состоится 29 августа на арене O2 Arena в Лондоне, а официальное объявление должно появиться в ближайшие дни.

Пресс-конференция, вероятно, состоится в начале следующей недели.

Для 21-летнего Итаумы это будет первый бой после победы над Джермейном Франклином.

34-летний Хргович в последний раз выходил на ринг в мае, когда победил Дейва Аллена.

Ранее стало известно, когда будет объявлен следующий бой Итаумы.