Стала известна возможная дата боя Итаума – Хргович.
Поединок должен состояться на арене O2 Arena в Лондоне
около 2 часов назадПодписаться в
Итаума и Хргович / Фото - Sky Sports
Британский проспект супертяжелого дивизиона Мозес Итаума (14-0, 12 КО) может провести поединок против хорватского нокаутера Филипа Хрговича (20-1, 15 КО). Об этом сообщает Sky Sports.
Ожидается, что бой состоится 29 августа на арене O2 Arena в Лондоне, а официальное объявление должно появиться в ближайшие дни.
Пресс-конференция, вероятно, состоится в начале следующей недели.
Для 21-летнего Итаумы это будет первый бой после победы над Джермейном Франклином.
34-летний Хргович в последний раз выходил на ринг в мае, когда победил Дейва Аллена.
Ранее стало известно, когда будет объявлен следующий бой Итаумы.