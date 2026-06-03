Стало известно, когда будет объявлен следующий бой Итаумы
Соперником британского нокаутера станет боксер из топ-10
23 минуты назадПодписаться в
Мозес Итаума / Фото - BBC
Фрэнк Уоррен, промоутер британского боксера супертяжелого дивизиона Мозеса Итаумы (13-0, 11 КО), для Playbook Boxing рассказал о следующем поединке своего клиента.
«Это будет 8 или 25 августа. Надеюсь, мы анонсируем бой уже на этой неделе. Это будет соперник из топ-10».
Соперником Итаумы может стать хорват Филип Хргович (20-1, 15 КО), который в ночь на 17 мая победил британца Дэвида Аллена (25-9-2, 20 KO). В третьем раунде угол Аллена выбросил белый полотенец.
Ранее сообщалось, что в случае победы над Алленом именно Хргович может провести поединок против Итаумы.