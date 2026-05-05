Бой Итаумы перенесён. Промоутер британца это подтвердил
Восходящая звезда хевивейта вернется на ринг на шоу в Лондоне
36 минут назад
Следующий поединок британского проспекта супертяжелого дивизиона Мозеса Итаума (14-0, 12 КО) должен состояться 8 августа. Эту информацию подтвердил промоутер боксера Фрэнк Уоррен в эфире The Ariel Helwani Show.
Итаума должен был возглавить вечер бокса 25 июля, но на эту дату запланирован бой Энтони Джошуа против Кристиана Пренги.
Местом проведения шоу останется O2 Arena в Лондоне – Итаума впервые возглавит шоу в столице Великобритании.
Напомним, что последний бой Итаума провел в марте, когда победил Джермейна Франклина техническим нокаутом в пятом раунде в главном событии вечера бокса в Манчестере.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05