Леннокс Льюис: «Итаума стоит подождать, пока Усик завершит карьеру»
По мнению британца, выходить против украинца сейчас — ошибка
21 минуту назад
Легендарный чемпион Леннокс Льюис поделился мыслями о перспективах британского супертяжеловеса Мозеса Итумы (14-0, 12 КО).
Несмотря на стремительный взлет молодого бойца, Льюис предостерегает его от преждевременного поединка с лидером дивизиона Александром Усиком (24-0, 15 КО). Слова приводит Boxing News Online.
Мозес — отличный перспективный молодой боец. У него есть характер, он наносит хорошие удары. Мое мнение таково: придет время, когда ему нужно будет сделать этот шаг [на элитный уровень], но сейчас это время еще не пришло. У него впереди еще много времени, поэтому ему стоит не спешить. Спешки вообще нет. Если бы я был на его месте, я бы подождал, пока Александр Усик завершит карьеру, и только тогда знал бы: «Сейчас я правлю супертяжелым дивизионом». Но выходить против него прямо сейчас — все же немного рановато.
Напомним, свой следующий бой Александр Усик проведет 23 мая в Египте. Соперником украинца станет звезда кикбоксинга Рико Верховен.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04