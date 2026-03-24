Денис Седашов

Американский тренер Малик Скотт поделился прогнозом относительно будущего бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО). Специалист выразил сомнения, что британский боксер сможет вернуть себе титулы в противостояниях с Александром Усиком (24-0, 15 КО). Слова приводит Boxing Scene.

По мнению Скотта, возраст и низкая активность Цыганского короля играют против него.

Может ли Фьюри снова стать чемпионом мира? Лично я не думаю, что Тайсон Фьюри когда-либо сможет победить Усика, и считаю, что чем старше он становится, тем хуже это будет выглядеть. Особенно учитывая, что он не активен. Но Тайсон особенный. Мы видели, как он несколько раз доставал кролика из шляпы. Тут никогда не угадаешь. Он может выйти и в итоге остановить этого парня за три или четыре раунда. Малик Скотт

Следующий бой Цыганский король проведет 11 апреля против Арсланбека Махмудова (21-2, 19 КО).

