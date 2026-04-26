Тренер Итауми: «Уордли может освободить пояс WBO ради боя с Усиком»
Британцы продолжают охотиться за Александром
39 минут назад
Известный британский наставник Бен Дэвисон для Sky Sports заявил, что поединок между его подопечными, обладателем титула WBO в супертяжелом весе Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО) и британским боксером проспектом хэвивейта Мозесом Итаумой (14-0, 12 KO) не состоится в ближайшее время.
«Мы должны быть реалистами. Если Фабио победит – Усик уже заявлял, что проведет с ним бой. Если WBO назначит обязательную защиту (первым номером рейтинга является Итаума — прим.), Фабио, скорее всего, освободит этот пояс ради боя с Усиком.
В то же время объединительный поединок имеет более высокий приоритет даже над обязательной защитой. Поэтому, честно говоря, я не думаю, что эта ситуация станет для нас проблемой».
Напомним, Уордли проведет первую защиту титула 9 мая против Дэниела Дюбуа.
