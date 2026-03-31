Итаума – в топ-5 рейтинга The Ring в суперяжёлом весе, Усик владеет титулом
Десятку лучших замкнул еще один британец
18 минут назад
Авторитетный журнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг лучших боксёров супертяжёлого дивизиона.
На вершине находится обладатель титула WBO британец Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО).
Другой британец Мозес Итаума (14-0, 12 KO) после победы нокаутом в поединке против американца Джермейна Франклина (24-3, 15 КО) вошёл в пятёрку лучших.
Напомним, что титулом The Ring в хэвивейте владеет украинец Александр Усик (24-0, 15 КО).
Рейтинг супертяжёлого веса от The Ring:
Чемпион – Александр Усик (Украина)
1. Фабио Уордли (Великобритания)
2. Агит Кабайел (Германия)
3. Даниэль Дюбуа (Великобритания)
4. Филип Хргович (Хорватия)
5. Мозес Итаума (Великобритания)
6. Мартин Баколе (ДР Конго)
7. Эфе Аджагба (Нигерия)
8. Ричард Торрес (США)
9. Мурат Гассиев (Армения)
10. Лоуренс Околи (Великобритания)
Ранее Итаума заявил о готовности побиться с Усиком.
