«Я хочу поединков только с лучшими»: Вордли заявил о желании выйти на ринг с Усиком
Британский боксер хочет провести бой против украинского чемпиона
13 минут назад
Британский боксер Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО), владеющий титулом WBO, назвал Александра Усика (24-0, 15 КО) приоритетным соперником. Непобежденный тяжеловес подчеркнул, что стремится проводить бои только с лидерами дивизиона. Слова приводит DAZN.
Против Усика – без вариантов. Да, думаю, мой рекорд говорит сам за себя. И то, какой я есть, также говорит само за себя — я хочу только лучших, на все 100%. Еще раз повторю: бой с Даниэлем Дюбуа — это был мой добровольный выбор. Да, я сам его выбрал. У меня был список имен перед глазами, и я сказал: Даниэль Дюбуа — почему бы и нет.
