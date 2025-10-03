Известный американский специалист Стивен Эдвардс для YSM Sports Media заявил, что бой абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО) против обладателя титулов WBA, WBO и IBF в полутяжелом дивизионе Дмитрия Бивола (24-1, 12 КО) маловероятен.

«Я думаю, мы должны быть справедливы к Кроуфорду. Если Бад сможет победить Бивола, он – лучший боксер в истории. Я думаю, это слишком большая просьба. Я не знаю, может ли он даже выйти против Бивола.

Вы говорите о боксере, который движется, сильный, работает на отскоках вперед-назад, имеет хорошую физическую форму. Вы говорите о парне, который имеет всё, что имеет Бад, но он прирожденный полутяжеловес с резюме.

Это не то же самое, что драться с Канело. Это другой бой. Я не знаю, возможно ли это. Это слишком».