Британский промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что его подопечный, супертяж Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО), способен на сенсацию в мировом боксе — победить Александра Усика (24-0, 15 KO). Слова приводит The Ring.

Если он одолеет Усика, это станет одним из самых грандиозных поединков в истории бокса — не только британского, а именно мирового уровня. Уордли без любительского опыта, с несколькими боями против случайных соперников, а после 21-го поединка становится обязательным претендентом на бой с Усиком.

Если Усик не выйдет против него, его можно будет считать чемпионом. Это прямо как сказка про Золушку: Фабио учится на ходу, в каждом бою выходит аутсайдером и постоянно успешно преодолевает все трудности.