Владимир Кириченко

Шведский боксер супертяжелого дивизиона Отто Валлин (28-3, 16 КО) для WBN поделился мыслями о том, может ли экс-чемпион в хэвивейте британец Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО) победить обладателя титулов WBC, WBA и IBF украинца Александра Усика (24-0, 15 КО).

«Может ли Фьюри победить Усика? Да, может. В боксе может случиться что угодно. Конечно, он может, но я считаю, что Усик выиграл те бои. Мне показалось, что во второй раз он победил еще более убедительно. Усик – парень, который продолжает совершенствоваться и очень впечатляет. Он становится старше, но в то же время лучше и опытнее. Усик – великолепный боец. Я не вижу никого сейчас, кто мог бы его победить».

Усик дважды победил Фьюри в 2024 году: в мае – раздельным решением судей, а в декабре – единогласным.

