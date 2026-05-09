Известный супертяжеловес ответил, сможет ли Фьюри выиграть трилогию у Усика
Шокирующий прогноз от бывшего соперника Тайсона
около 2 часов назад
Шведский боксер супертяжелого дивизиона Отто Валлин (28-3, 16 КО) для WBN поделился мыслями о том, может ли экс-чемпион в хэвивейте британец Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО) победить обладателя титулов WBC, WBA и IBF украинца Александра Усика (24-0, 15 КО).
«Может ли Фьюри победить Усика? Да, может. В боксе может случиться что угодно. Конечно, он может, но я считаю, что Усик выиграл те бои. Мне показалось, что во второй раз он победил еще более убедительно.
Усик – парень, который продолжает совершенствоваться и очень впечатляет. Он становится старше, но в то же время лучше и опытнее. Усик – великолепный боец. Я не вижу никого сейчас, кто мог бы его победить».
Усик дважды победил Фьюри в 2024 году: в мае – раздельным решением судей, а в декабре – единогласным.
Ранее в команде Усика назвали условие для проведения объединительного боя с Вордли.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код дает скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05