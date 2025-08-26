Владимир Кириченко

Боксер первой полусредней дивизии Данило Лозан (15-0, 9 KO) для Sport 24 поделился мыслями о бывшем чемпиона мира в трех весовых категориях Василии Ломаченко (18-3, 12 КО).

«Выражусь по-народному: «Он – вата». Большинство так думает, и это слово-синоним к Ломаченко.

Я хочу верить, что он помогает ВСУ и за украинских казаков. Но его неоднозначная позиция и то, что он не высказывается... Сколько пользы он мог бы принести, если бы просто сказал: «Скиньтесь, ребята, на дроны или поддержите Украину». Это изменило бы кардинально всё по отношению к нему.

Но в плане боксёра, то легенда. Просто нет слов».

Вы разделяете Ломаченко как боксёра и Ломаченко как гражданина?

«Конечно, я им восхищаюсь. Он пример для подражания как спортсмен. Просто мега-чувак. Ломаченко сделал то, что многие в мире не смогли сделать.

Как можно им не восхищаться? Как человек, он, наверное, неплохой, но специфичный. Но за его позицию неоднозначную я осуждаю максимально».

Ломаченко завершил карьеру 5 июня. В последний раз он выходил на ринг в мае 2024 года, когда победил Джорджа Камбососа.

Ранее стало известно, что Ломаченко пригласили на конвенцию WBO в Колумбию.