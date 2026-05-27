Владимир Кириченко

Александр Красюк, бывший промоутер обладателя титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом дивизионе украинца Александра Усика (25-0, 16 КО), для talkSPORT Boxing ответил на вопросы о подготовке украинца к бою с нидерландским кикбоксером Рико Верхувеном (1-1, 1 КО).

Считаете ли вы, что Александр Усик должным образом подготовился к этому бою?

«Александр Усик – из тех, кто готовится к каждому бою одинаково, включая этот. Но, господа, нужно помнить, что ему уже 39 лет. Надо отдать должное Рико, который почти того же возраста, но если ты проводишь 12-раундовые бои, то в какой-то момент чувствуешь себя изнуренным.

И, конечно, это не оправдание, но я знаю точно, потому что дружу с его нынешним тренером Егором Голубом, который заменил Юрия Ткаченко, и я знаю, что они работали так же, как и раньше, тренировались так же и выполняли тот же объем работы в тренировочном лагере. Но разница между 33 и 36, а также между 36 и 39 годами существенна, и это должны учитывать все специалисты при подготовке бойца к такому бою».

Он не дрался 12 месяцев. Его физическая подготовка в бою с Даниэлем Дюбуа выглядела совсем иначе. Я учитываю все ваши аргументы и мнения, Алекс, но он не дрался 12 месяцев. И я признаю, что он настоящий профессионал и готовится так же, но внешне он выглядел не в той форме, как в бою против Дюбуа. Как же вы это объясните?

«В обоих боях были некоторые схожие моменты. Он мало работал ногами, как вы и упомянули. Количество шагов, которые он раньше делал на ринге, значительно уменьшилось. Это, вероятно, скорее замысел команды, чем самого Усика. Потому что его готовили к более сильным ударам, а не к любительскому стилю бокса, где он обычно выигрывал все свои титулы. Возможно, это было своего рода... Я не называю это ошибкой, потому что в конечном итоге Усик победил, и это главный момент, но это может объяснить его малоподвижность в плане работы ног».

В ночь на 24 мая украинец победил Верхувена техническим нокаутом за 1 секунду до завершения 11-го раунда.

