Владимир Кириченко

Немецкий боксер Агит Кабайел (27-0, 19 КО) официально получил статус чемпиона мира WBC в супертяжелом дивизионе. Об этом сообщает The Ring.

Ранее Кабайел владел временным поясом WBC.

Напомним, бывший чемпион мира украинец Александр Усик освободил титулы WBC, WBA и IBF.

После победы украинца над Рико Верхувеном в мае WBC назначила очный поединок между Усиком и Кабайелом. У команд боксеров было время до 30 июня, чтобы договориться о бое.

В последний раз Агит выходил на ринг 10 января 2026 года в Оберхаузене (Германия), где победил Дамиана Книбу техническим нокаутом в 3-м раунде.

Титулом временного чемпиона немец владел после победы над Чжаном Чжилеем в прошлом году.

Источник: на данный момент существует только одна альтернатива завершению профессиональной карьеры Усика