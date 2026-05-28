Голландский боец Рико Верховен (1-1, 1 КО) на Youtube-канале «The Ariel Helwani Show» прокомментировал свое поражение в поединке против чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (25-0, 16 КО) и заявил о полной готовности провести реванш.

Я не собираюсь сидеть здесь и злиться на весь мир, мол: «Ох, да, но я мог сделать это, я мог сделать то». Да, как я уже сказал, никаких «а что если». Это то, что произошло. Так что давайте говорить об этом и двигаться дальше отсюда и идти к реваншу, потому что я к нему готов. Я с нетерпением жду реванша. Он привлечет еще больше внимания, чем в этот раз. Рико Верховен

Также голландский тяжеловес дал понять, что его карьера в кикбоксинге, где он долгие годы удерживал статус доминирующего чемпиона, официально завершена, однако он не исключает экспериментальных форматов в будущем.

Я думаю, что этот раздел уже завершён. Знаете, мы сделали там всё. И я не очень верю, что осталось что-то, чего мы там не сделали. Рико Верхоэвен

Напомним, на шоу в Гизе Усик победил Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде.

