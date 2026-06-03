Денис Седашов

Американское издание ESPN опубликовало обновленную версию рейтинга лучших боксеров независимо от весовой категории (P4P).

Украинский чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (25-0, 16 КО) сохранил за собой второе место. Это произошло после его досрочной победы над нидерландцем Рико Верхувеном (1-1, 1 КО).

Топ-10 рейтинга P4P от ESPN:

Наоя Иноуэ Александр Усик Джесси Родригес Давид Бенавидес Шакур Стивенсон Дмитрий Бивол Девин Хейни Дзунто Накатани Джарон Эннис Джей Опетая

Напомним, Александр Усик одержал победу над Рико Верхувеном техническим нокаутом в 11-м раунде, после чего организаторы и промоутеры шоу раскритиковали действия рефери в ринге.