Усик сохранил вторую позицию в рейтинге P4P от ESPN
На первом месте остался Наоя Иноуэ
около 2 часов назадПодписаться в
Американское издание ESPN опубликовало обновленную версию рейтинга лучших боксеров независимо от весовой категории (P4P).
Украинский чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (25-0, 16 КО) сохранил за собой второе место. Это произошло после его досрочной победы над нидерландцем Рико Верхувеном (1-1, 1 КО).
Топ-10 рейтинга P4P от ESPN:
Наоя Иноуэ
Александр Усик
Джесси Родригес
Давид Бенавидес
Шакур Стивенсон
Дмитрий Бивол
Девин Хейни
Дзунто Накатани
Джарон Эннис
Джей Опетая
Напомним, Александр Усик одержал победу над Рико Верхувеном техническим нокаутом в 11-м раунде, после чего организаторы и промоутеры шоу раскритиковали действия рефери в ринге.