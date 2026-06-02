Денис Седашов

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Тони Белью поделился ожиданиями от возможного второго поединка между обладателем титулов WBC, WBA и IBF в супертяжёлом весе Александром Усиком (25-0, 16 КО) и звездой кикбоксинга Рико Верхувеном (1-1, 1 КО), который выступает в профессиональном боксе. Слова приводит Boxing news online.

Британский эксперт признал, что недооценил возможности Верхувена в первом противостоянии, но уверен в победе украинца в реванше.

Конечно, так (Александр Усик выиграет реванш – прим.), потому что теперь у него есть своего рода рецепт победы. Мое мнение не имеет особого значения, потому что выступление Верховена показало, что я совсем не понимал ситуацию. Надо просто признать: «Послушайте, я полностью ошибался». В отличие от всех других болванов, которые, как и я, признают свою ошибку, но при этом говорят: «Знаете, Александр уже устал, он уже не тот». Нет. Вы все ошиблись. Просто признайте свою ошибку. Рико был прекрасным и сделал то, что многие пытались сделать до него. Некоторые даже имели определенный успех, но его успех был больше, чем у кого-либо другого. Тони Беллью

Напомним, Александр Усик одержал победу над Рико Верхувеном техническим нокаутом в 11-м раунде, после чего организаторы и промоутеры шоу раскритиковали действия рефери в ринге.