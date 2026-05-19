Владимир Кириченко

Временный чемпион WBC в супертяжелом весе немец Агит Кабайель (27-0, 19 КО) для ProBox TV поделился мыслями о бое обладателя титулов WBC, WBA и IBF в хэвивейте Александра Усика (24-0, 15 КО) и нидерландского кикбоксера Рико Верховена.

Согласен ли ты, что это более легкий вариант, когда такие бойцы, как ты, которые ждут своего шанса?

«Я скажу так: это больше для шоу. Думаю, это хороший бой для фанатов. Это не совсем спортивное противостояние – это больше для зрителей, как шоу-бой. Но почему бы и нет, люди хотят это увидеть. Хотя, на мой взгляд, он должен был бы драться со мной».

Тебя удивило, что WBC санкционировал этот бой за титул чемпиона мира?

«Да, конечно. Когда я это увидел, подумал: это безумие. Обычно я бы позвонил Маурисио Сулейману и спросил: "Что это такое?" Но я уважаю решение и надеюсь, что я следующий в очереди».

Турки Аль аш-Шейх говорил, что твой поединок с Усиком – один из боев, который он очень хочет организовать. Были ли уже какие-то разговоры с ним?

«Могу сказать только одно: иншаллах. Когда есть человек, который может организовать этот бой, думаю, это возможно».

Ожидаешь ли ты, что Усик не будет иметь особых проблем с Рико?

«Не знаю. Это бокс, а в супертяжелом весе один удар может изменить все. Но посмотрим. Это хороший бой для фанатов, хотя, думаю, для Усика это будет легкая ночь».

Думаешь ли ты провести еще один бой перед возможным поединком с Усиком, чтобы оставаться активным? Или сейчас для тебя существует только этот бой?

«Прежде всего я жду развития ситуации, а потом посмотрим, что будет дальше».

Бой пройдет 23 мая в Гизе, Египет. Трансляция в Украине запланирована на Киевстар ТВ.

Ранее Кабайель объяснил, почему Усик молчит о бое с ним.