Денис Седашев

Временный чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе Агит Кабайел (27-0, 19 КО) поделился ожиданиями от потенциального боя против обладателя титулов WBC, WBA и IBF Александра Усика (25-0, 16 КО). Непобежденный немецкий боксер заявил, что теперь решение остается исключительно за украинским абсолютом. Слова приводит The Ring.

Кабайел отметил, что сторона чемпиона имеет четко определенный дедлайн для принятия решения:

Словами невозможно описать, что для меня означает этот момент... Теперь все зависит от Усика. У него есть 30 дней, чтобы согласиться. Если он этого не сделает, я стану полноправным чемпионом мира по версии WBC. Агіт Кабаєл

Напомним, Агит Кабайел удерживает статус обязательного претендента по линии WBC. Если Александр Усик откажется от проведения защиты или не уложится в отведенные сроки, руководство организации может лишить его титула в пользу немецкого супертяжеловеса.

Ранее Кабайел призвал Усика освободить титул.