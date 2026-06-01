Денис Седашов

Временный чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) обратился к обладателю титулов WBC, WBA и IBF Александру Усику (25-0, 16 КО). Немецкий боксер призвал украинца провести совместный бой или отказаться от пояса.

Кабаєл подчеркнул, что организация и фанаты заинтересованы в этом противостоянии, а сам Усик ранее давал предварительное согласие:

Я уже достаточно долго молчал. Теперь настало время поднажать на лошадей. WBC хочет увидеть бой. Болельщики тоже этого хотят. И ты согласился на это на ринге. Итак, Усик: давайте сделаем это. А если нет, то освободи титул и дай шанс следующему поколению. Агіт Кабайєл

Напомним, Александр Усик одержал победу над Рико Верхувеном техническим нокаутом в 11-м раунде, после чего организаторы и промоутеры шоу раскритиковали действия рефери на ринге.