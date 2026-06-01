Денис Седашов

Украинка Полина Халькевич завоевала серебряную медаль на четвёртом этапе Кубка мира по скалолазанию, который принимал Алькобендас (Испания).

В финальном забеге Халькевич противостояла вице-чемпионке мира Эмме Гант из США. Украинка финишировала с временем 6.39 секунды, но уступила американке, которая выиграла золото с новым рекордом Северной Америки (6.08 с).

Для 18-летней спортсменки это первая награда на взрослых соревнованиях такого уровня.

Турнир собрал 248 атлетов из 43 стран мира.

Международная федерация скалолазания допустила россиян и белорусов до соревнований.