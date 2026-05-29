Денис Седашов

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн в интервью Fight Hub TV поделился мыслями о дальнейших планах чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (25-0, 16 КО). Менеджер считает, что украинскому боксеру стоит провести повторный бой против нидерландского кикбоксера Рико Верхувена (1-1, 1 КО в боксе).

Британский промоутер отметил, что Усику необязательно выходить в ринг против обязательного претендента Агита Кабайела (27-0, 19 КО), так как украинец уже всем всё доказал.

Если бы я был Усиком, я бы сразу провел реванш с Рико Верхувеном в Нидерландах, правда? И, вероятно, там бы и завершил карьеру победой. Знаете, я не думаю, что ему обязательно нужно драться с Кабайелом. Он и так великий боец. Что ему еще доказывать? Но я думаю, что результат этого боя дает ему повод провести реванш. Послушайте, я не говорю, что люди не были в восторге от боя, но никто не давал Рико шансов. Теперь, особенно в Нидерландах, будут считать, что он может победить. Возможно, так и есть, но я думаю, что Усик в реванше выступит лучше. Эдди Хирн

