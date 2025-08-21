Владимир Кириченко

Президент WBO Густаво Оливьери для Sky Sports прокомментировал ситуацию с титулом в супертяжелом дивизионе, который принадлежит абсолютному чемпиону Александру Усику (24-0, 15 КО).

Известный функционер подчеркнул, что период переговоров о бое украинца с временным чемпионом организации Джозефом Паркером (36-3, 24 КО) «завершится на этой неделе».

«Что касается запроса, поданного командой Усика, то он находится на рассмотрении в Комитете чемпионатов мира».

Ранее в Sky Sports сообщали, что Усик уже получил отсрочку для переговоров о бое с Паркером.

Напомним, Усик попросил WBO предоставить ему больше времени для переговоров о бое с обязательным претендентом Паркером из-за травмы.

В настоящее время 30-дневный срок для достижения соглашения с Паркером, который был установлен 24 июля, остается в силе. В случае, если боксеры не достигнут соглашения до 22 августа, должны быть объявлены промоутерские торги.