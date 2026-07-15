Британский супертяжеловес Дерек Чисора (36-14, 23 KO) поделился мыслями о возможном втором поединке между украинцем Александром Усиком (25-0, 16 KO) и нидерландским кикбоксером Рико Верхувеном (1-1, 1 KO). Слова приводит Fight News.

Чисора уверен, что в первом противостоянии Усик не подошёл к подготовке на сто процентов. Однако в случае проведения реванша британский ветеран прогнозирует досрочную победу украинца в первой половине боя.

Усик его побьет. Вы можете сказать, что тело Александра в этом поединке было не в порядке. Он не готовился к этому бою должным образом. Усик тренировался, но не особенно концентрировался на этом поединке. Но когда он сосредотачивается на чем-то, Усик очень уверенно побеждает соперников.

Если реванш состоится, то я не думаю, что он продлится все 12 раундов. Я считаю, что он продлится шесть-восемь раундов и закончится победой Александра.